«حيتان الأبراج المخالفة» تسيطر على البنية التحتية بالدقهلية

تحولت مشكلة مخالفات الأبراج السكنية فى مدن الدقهلية إلى إحدى أبرز المشكلات التى لم تجد حلولًا حتى الآن، حيث ظهر واضحًا أن «حيتان الأبراج» يخالفون اللوائح والقوانين بشكل صارخ ويقومون بالبناء المخالف، وسط حالة من التراخى والهدوء التام بين مسئولى الأحياء والمدن مما تسبب فى انتشار تلك المخالفات التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم بسبب الإقامة فى أدوار مخالفة، كما تؤدى إلى ضغط على البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحى نتيجة تحملها أكثر من طاقتها بالبناء المخالف.

فى مدينة المنصورة وتحديدًا فى شارع قناة السويس أكبر شوارع المدينة لا تزال قصة العقار السكنى الذى احتل جزءًا من الشارع واعتدى على خط التنظيم حديث أهالى المنصورة، حيث يلاحظ كافة المارة أن الشارع يضيق أمام هذا البرج تحديدًا ليصل إلى حوالى عشرة أمتار فقط، ولا تستطيع سوى سيارة واحدة المرور من أمام البرج، بينما البرج الذى قبله مباشرة تمر من أمامه ثلاث سيارات مما تسبب فى تكدس مرورى، الغريب أن محافظة الدقهلية أقرت صراحة تعدى البرج على الشارع وفى نفس الوقت لم تحدد مساحة أو حجم التعدى نتيجة أنه لا توجد معلومات لديها حول عرض الشارع!

يقول محمود أبوالمكارم إن الأبراج المخالفة فى المنصورة لا يتوفر بها أسانسيرات مطابقة للمواصفات والنتيجة تعطل هذه الأسانسيرات كثيرًا وقد يؤدى ذلك لوقوع كوارث، ويطالب بفتح هذا الملف وتشديد الرقابة على هذه الأسانسيرات لكشف المخالفات بها وحماية أرواح الناس.

وفى مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية حدث ولا حرج عن مشكلة المخالفات فى الأبراج السكنية، فلا تكاد تمر فى أحد الشوارع حتى تجد برجًا سكنيًا مخالفًا يقوم صاحبه ببناء طابقين أو ثلاثة طوابق، ويتم البناء ليلًا مستغلين غياب الأجهزة المختصة، كما تتم تغطية واجهات الأبراج بصاج أو شكائر للتغطية على المخالفات التى يتم ارتكابها، وأشهر الأبراج التى تظهر فيها المخالفات شارع المستشفى وشارع العروبة وبعض الأبراج فى «البر الثانى».

يقول ياسر محمد مصيلحى إن هذه الفترة هى الأكثر ارتكابًا للمخالفات الخاصة بالأبراج السكنية فى مدينة دكرنس، حيث تتم إقامة أدوار مخالفة فى عدد كبير من الأبراج تحت سمع وبصر مجلس مدينة دكرنس الذى يتحجج دائمًا بأنه يتم تحرير محاضر للمخالفين على الرغم من صلاحية المجلس لتنفيذ الإزالة الفورية على أى مخالفة.

ويضيف أحمد إبراهيم بأن الأبراج السكنية تتسبب فى الضغط على البنية التحتية لمدينة دكرنس التى تعانى من مشكلة الصرف الصحى، حيث يحدث طفح للمجارى يوميًا بسبب ضعف الشبكة وانقطاعات فى مياه الشرب وضغط كبير على شبكة الكهرباء.