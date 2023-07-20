سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

تباينت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 20 يوليو، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

أسعار الريال السعودي بالبنوك

وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع، و بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

فيما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

كما وصل سعره فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 8.03 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، و فى بنك قناة السويس فسجل 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.