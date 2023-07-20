تواصل أعمال مد خطوط الكهرباء بمجلس قروى حجازة بقوص

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، أن أعمال مد وتدعيم خطوط الكهرباء الأرضية بمجلس قروي حجازة، يجري تنفيذها وفقاً للخطة الزمنية المقررة لها، مضيفاً أن هناك متابعة ميدانية لتلك المشروعات من خلال المرور الميداني لرئيس المركز او من قبل رؤساء القري التي يجري علي ارضها المشروعات، مثمناً من حجم الاعمال التي يجري تنفيذها بهذا القطاع الحيوي علي أرض مدينة قوص .

وشدد رئيس المركز، على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتحقيق أقصى إستفادة منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على رؤساء الوحدات القروية بضرورة العمل بروح الفريق، وتذليل كافة العقبات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ المشروعات لتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع.