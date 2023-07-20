في عيد الخريجين.. نقيب مهندسي أسيوط يشارك في تكريم ٢٠٩ طالبًا

شارك المهندس أسامة محمد أنور، نقيب مهندسي أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عزت مرغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في تكريم خريجي الدفعة 62 من أبناء كلية الهندسة جامعة أسيوط.

وقدم المهندس أسامة محمد أنور خلال حفل عيد الخريجين، دروع التكريم لـ ٢٠٩ خريج وخريجة، عقب تردديهم القسم إيذانًا ببدء مزاولتهم للمهنة، وإنضمامهم عقب إعلان نتائج امتحاناتهم لعضوية نقابة المهندسين المصرية، موجهًا تحية تقدير واجلال واحترام باسم نقابة المهندسين إلى الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس وذلك لما بذلوه من صعاب لتحقيق النجاح والتقدم خلال السنوات الطوال السابقة .



وأشار نقيب مهندسي أسيوط خلال كلمته، إلى أن للهندسة بجامعة أسيوط تاريخًا طويلًا مشرفًا منذ إنشاء أقدم مبنى بالجامعة عام 1957 وحتى اليوم، ولأساتذتها العظماء دورًا بارزًا وهامًا في تخريج أجيال من المهندسين المتميزين القادرين على مواكبة المتطلبات التقنية لمختلف المؤسسات الصناعية وقطاع الخدمات، وتزويد الخريجيين بكامل أسس المعرفة والمهارات بما يتماشى مع المقاييس العالمية للمشروعات الهندسية في مجالاتهم المتخصصة والمتنوعة، وساهموا جميعًا وما زالوا، في الارتقاء بوطننا الغالي وشاركوا بالكثير من مشروعات التنمية على أرضه.

وأكد أنور، أن المهندس هو القائد الفعلي لقطار التنمية، وهم بُناة النهضة وصناعها، فعلى عاتق المهندسين تقوم نهضة الأمم وتقدمها، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين كانت وما زالت وستبقى هي الحصن الحصين والمنيع الذي يمنح المهندس القوة والحماية ويدفعه للتقدم والرقي، معربًا عن عظيم تقديره لجميع أولياء الأمور الذين كانوا وقودًا لأبنائهم يدفعونهم نحو النجاح والتميز، ووضعوا أقدام أبنائهم في مهنة يفتخر الجميع بها وهي الهندسة.

ولفت المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة خلال كلمته، إلى أن اللجنة تمد ذراعيها لجميع الطلاب والخريجين الجدد بكل الدعم والعون لهم، مطالبا الخريجين الجدد بالمحافظة على ما حققته الكلية من مكانة رائدة دوليا، وموجها التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، ومتمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة خارج أسوار الجامعة حيث مواقع العمل المختلفة.



وشهد حفل التكريم أيضًا حضور المهندس حسام حجازي، أمين صندوق النقابة الفرعية، والمهندس حمادة تغيان حسين، والمهندسة مرفت زوزو، والمهندس أبوالعيون عرفات توني، ودكتور مهندس وائل محمد أحمد، والمهندس محمد فؤاد صادق، والمهندسة وفاء أحمد سيد، والمهندس علي همام، والمهندس عمرو الحداد ، بمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والمهندس محمد عبد الله عبد السلام مدير إدارة المشروعات بنقابة المهندسين بأسيوط، والدكتور هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة، وكوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، ولفيف من أولياء الأمور والخريجين وطلاب الجامعة.

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