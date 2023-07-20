«مدينة مصر» تتعاقد مع «ميدكوم» لتنفيذ البنية التحتية لعدة مشروعات فى تاج سيتى.. بمليار جنيه

أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعى تاج فيل والطريق الشمالى لمنطقة بارك ريزيدنس ومشروع شاليا وليك بارك وتاج جاردنز فى تاج سيتى، بإجمالى استثمارات بمليار جنيه على أن يتم تسليم الأعمال خلال 15 شهرًا وذلك فى إطار استراتيجية شركة مدينة مصر التوسعية داخل السوق العقارى المصرى وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر والمهندس عمرو عبدالمقصود، عضو مجلس الإدارة لشركة مصر للتنمية الهندسية ميدكوم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم شركة ميدكوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع تاج فيل فى تاج سيتى على مساحة 143.536 متر مسطح والذى يمتد على حوالى 34 فداناً. بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية للطريق الشمالى لمنطقة بارك ريزيدنس فى تاج سيتى، وأيضاً أعمال البنية التحتية لمنطقة شاليا وليك بارك وتاج جاردنز على مساحة إجمالية 220,000 متر مسطح والتى تمتد على حوالى 52 فداناً.

ويشمل نطاق أعمال شركة ميدكوم تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكة وخزانات مياه الشرب والرى والحريق وشبكات الصرف الصحى وصرف الأمطار، وشبكات الكهرباء والاتصالات، وأعمال الطرق والإنارة.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: «تسعى الشركة لعقد شراكات مع كبريات الشركات العاملة فى قطاع الهندسة والمقاولات التى من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتنا وتلبية كافة احتياجات عملائنا. حيث إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ميدكوم هدفه ربط مشاريع تاج سيتى ببعضها لتسهيل حركة المرور، وتقديم خدمات متطورة لقاطنى تاج سيتى تراعى الشركة تحقيق معايير الاستدامة فى كافة مشروعاتها والتى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام».

من جانبه، أبدى المهندس عمرو عبدالمقصود، عضو مجلس الإدارة لشركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم) سعادته بالتعاون مع شركة مدينة مصر كمطور عقارى رائد فى سوق العقارات المصرى والمشاركة فى تنفيذ رؤية وخطة الشركة التوسعية والطموحة استناداً إلى خبرتها الطويلة خاصة فى ظل حالة النمو التى يشهدها السوق العقارى المصرى.