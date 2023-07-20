المهرجان الصيفي| أحمد الحجار ومي كمال يشعلان الأوبرا بأجمل الأغاني.. صور

أمسية استثنائية جاءت ضمن برنامج فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وأحياها الفنان أحمد على الحجار والمطربة مى كمال .

على المسرح المكشوف وفى ظهوره الأول على مسارح الأوبرا، قدم أحمد على الحجار مجموعة من اعماله الخاصة الواعدة التى قام بوضع الحانها او غنائها الى جانب مختارات من المؤلفات الشهيرة كان منها ليالي الصيف ، أقولك سر ، ماقدرش، يا عاشقاً، الحب هو الحب ، يا لدانة وسيدي ، الجيرة والعشرة لـ محمد منير ، أمونة لـ شفيق جلال ، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى ، راحت ليالى لـ انغام وطاير يا هوا لـ محمد رشدى.

وفى الفاصل الثانى واصلت مى كمال الفقرة الغنائية وتغنت بكوكبة من المؤلفات التراثية والحديثة الى جانب عدد من اعمالها الخاصة كان منها اه يالالي - يونس لـ محمد منير ، بحلم معاك لـ نجاة ، ميدلى اغانى اطفال ، عارفه - في قلب الليل لـ على الحجار ، الحلوة دي لـ سيد درويش ، الاغنية السودانية ماله القمر ، ميدلى وطنى ، تقسي دنيتنا ووسط الزحام.

وفى تناغم تشارك احمد على الحجار ومى كمال فى اداء اغنيتى زى الهوا وبلا ولا شى، ونالا إشادات وإعجاب الحضور.