الذهب يسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 20 يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبًا دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالي (يوم 26 يوليو)".

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 بالمئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

تغير الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1987.18 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1988.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.23 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1305.54 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2165 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيهًا.

الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر ونصف وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت تراجع إنفاق المستهلكين مما زاد التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

تتداول أسعار الذهب الفوري اليوم وقت كتابة التقرير الفني لجولد بليون عند 1978 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.2% ليربح قرابة 25 دولارًا ويسجل أعلى مستوى منذ شهر ونصف عند 1984 دولارًا للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب ساعده على اختراق منطقة المقاومة حول المستوى 1965 دولارًا للأونصة ليصل إلى منطقة المقاومة التالية عند 1975 – 1980 دولارًا للأونصة لتستقر تداولات اليوم تحت المستوى 1980 دولارًا للأونصة.