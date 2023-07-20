الخميس 20 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على شخص تخلص من زوجته في سوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج لغز العثور على سيدة تبلغ من العمر 35 سنة جثة هامدة ومصابة بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن حيث تبين أن وراء الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم وأعترف بارتكابه للواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بجرحين طعنين بالكتف الأيمن والبطن وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين وصول هند . ع . ع . ع 35 سنة ربة منزل وتقيم بدائرة المركز مصابة بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن وبسؤال شقيقها المدعو أحمد . ع . ع . ع 31 سنة ويقيم بذات الناحية أتهم زوجها محمود . ح . م . ع ويقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقته بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة .

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