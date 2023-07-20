الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"طب اهو" تتصدر التريند| لطيفة: سعيدة بردود الفعل

لطيفة
لطيفة

 

تصدرت أغنية طب اهو للنجمة لطيفة، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والسعودية ولبنان والعراق وليبيا.

 ويواصل الكليب حصد المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت الأغنية ما يتجاوز 135 مليون مشاهدة ومتابعة على موقع تيك توك.

 

و طرحت النجمة لطيفة، أول أغاني ألبومها الصيفي "طب اهو" مساء أمس الأربعاء، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب، والأغنية من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنه، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

 

وأبدا لطيفة سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على الأغنية، مؤكدة أنها تلقت اشادات متعددة على أغنية "طب اهو" وعلى فكرة الفيديو كليب، كاشفة أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي، وقد التقت عدد كبيرا من الجمهور الذي أبهجها ردود فعلهم على الأغنية حتى الآن.

 

أكدت لطيفة، أنها لا تهتم بتصدر التريند، لافته إلى أن ما يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى رضاه وإعجابه بالأعمال التي تقدمها له، وقالت: "الحمدلله حقيقي مبسوطة جدا بردود الفعل على أول أغنية من أغاني الألبوم"، متمنية أن تنال باقي أغاني الألبوم نفس النجاح.

 

جدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة ‏‏2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏

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