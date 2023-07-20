سياسي: البيان الختامي لقمة دول جوار السودان يستهدف حل الأزمة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان مهم ويركز على قضية ضرورة البدء في مفاوضات شاملة بين طرفي النزاع لما يفرضه الوضع الراهن في السودان من تداعيات وآثار سلبية تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول الافريقية وأيضا العربية.

خارطة طريق

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد "، أن البيان ركز على وقف إطلاق النار بهدف وضع خارطة طريق للتصورات المستقبلية التي تؤدي إلى حل الازمة في السودان للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة والتخلص من آثار التخريب التي حدثت وشهدتها السودان خلال الفترة الماضية.

اكرام بدر الدين

قضية سد النهضة

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء آثيوبيا آبي أحمد على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان خطوة إيجابية للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل حول قضية سد النهضة خلال المدة التي تم تحديدها الاربعة أشهر، معربا عن أمله في أن يلتزم الطرف الاثيوبي بما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.

دفع المفاوضات

وأفاد بدر الدين، أن اللقاء على هامش اجتماع دول جوار السودان لدفع المفاوضات المتعلقة بسد النهضة والمتوقفة منذ فترة، مشيرا الى ان زيارة آبي أحمد للعاصمة الإدارية الجديدة بروتوكولية لها دلالات بهدف التعرف على المشروعات القومية التي تدشنها الدولة المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.