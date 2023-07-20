موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. يكثف العاملون بالجهاز الإداري للدولة البحث عن موعد صرف المرتبات لشهر يوليو، يأتي ذلك في وقت شهد تبكير لصرف مرتبات الأشهر الماضية بسبب العيد، حيث طالبت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وستكون المرتبات متاحة في الوقت الصرف المحدد لكل الجهات، وفي سياق ذلك يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تصرف المتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر ذاته

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.

تتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

تتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

يحصل حاملي درجة الماجستير 6000 جنيه

يتقاضى حاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيه.

الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

المجلس القومى للأجور

تجدر الإشارة إلى أنه قرر المجلس القومى للأجور، في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه على أن يتم التنفيذ بداية من يوليو الجاري للعام الحالى 2023.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة ١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.