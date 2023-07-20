التفاصيل الكاملة لـ "ريفو" الجزء الأول والثاني

أثارالجزء الثاني من مسلسل "ريفو" وخاصة آخر حلقتين ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرحت المنصة الإلكترونية التي تعرض المسلسل، الحلقتين التاسعة والعاشرة.

وعلى هذا الصدد تستعرض لكم بوابة الوفد أبرز المعلومات والتفاصيل عن مسلسل "ريفو" الجزء الثاني والأول.

تفاصيل الجزء الثاني من "ريڤو"

بتبدأ أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ريڤو" برحلة استكشافية للتفاصيل المفقودة بين والد مريم المؤلف السينمائي الكبير الراحل "حسن فخر الدين"، والذي يجسد دوره الفنان القدير محسن محيي الدين والذي كان يعمل في فرقة ريفو الموسيقية، والتي ذاع صيتها في التسعينيات ، ووالدتها "ليلى"، التي تعاني من مرض الزهايمر في مراحل متقدمة.

وتسافر مريم بوالدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزء من ذكرياتها السابقة.

وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال قصة والدها الأخير.

من هم أبطال مسلسل "ريڤو 2" ؟

"ريڤو 2" مسلسل من بطولة الفنان أمير عيد، ركين سعد، حسن أبوالروس، تامر هاشم، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، محمد مولا، صدقي صخر، مينا النجار، هشام الشاذلي، عمرو جمال، يوسف حشيش، مريم بدوي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

هل يوجد جزء ثالث من "ريفو" ؟

قال مؤلف مسلسل ريفو محمد ناير، إن لا يوجد شيء مستحيل في العالم الفن، ولكن قصة مسلسل ريفو انتهت والموضوع بأكمله انتهى بالفعل، مشيراً إلي إنه كان يتمني أن يقدم جزء ثالث للمسلسل بعد نجاح الجزء الأول والثاني.

تفاصيل الجزء الأول من "ريفو"

بدأت أحداث الجزء الأول من مسلسل "ريفو" بتجمع أعضاء فرقة "ريفو" مروان "صدقي صخر" وماجد "تامر هاشم" و نعمان "مينا النجار" وأباظة "حسن أبو الروس" في جراج ماجد مسترجعين بعض ذكرياتهم القديمة مع شادي "أمير عيد".

وتتخيل مريم أنها تتحدث مع شقيقها شادي، ويقول لها "مش المفروض تعرفي عنى وعن حكايتي أي حاجة ومين قالك إني عازوك تكتبي حكايتي

وفي مشهد آخر تسعى مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة "ريڤو" الموسيقية وهي إحدى الفريق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

هل مسلسل ريفو قصة حقيقية؟

قال مؤلف "ريفو" محمد ناير، إن العمل متشابه إلى حد ما مع قصة الفرقة الغنائية الشهيرة كاريوكي "، ولكن كل الفرق الغنائية في هذه الفترة كانت تقريبا بدايتها واحدة لهذا الأمر ربط الجمهور بين المسلسل فرقة و"كايروكي".