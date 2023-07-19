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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نائب رئيس المصري يوضح كواليس أزمة تذاكر نهائي كأس الرابطة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال رجب عبد القادر ، نائب رئيس المصري البورسعيدي ، إن مباراة سيراميكا كليوباترا غاية في الأهمية بالنسبة لفريقه مؤكداً أن المصري في أتم الجاهزية لنهائي كأس الرابطة.

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المصري يعترض على عدد جماهير نهائي كأس الرابطة وينتقد الرابطة

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وأشار عبد القادر عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه لم يكن مقبولاً على الإطلاق الأعداد المحدودة لجماهير المصري في نهائي كأس الرابطة وخاصة أن الأرقام لا تتخطى 2200 تذكرة فقط على نظام حجز التذاكر.

جماهير المصري تترقب مباراة نهائي كأس الرابطة

وأوضح أن جماهير المصري تترقب هذه المباراة وتتحمل مشقة السفر من بورسعيد إلى برج العرب بالإسكندرية مؤكداً أن حجز التذاكر استمر فقط لمدة 7 دقائق فقط وهو أمر أغضب جماهير بورسعيد.

ووجه عبد القادر التحية للجهات الأمنية لأنها على وشك الاستجابة لرغبة جماهير المصري في الدعم ومؤازرة الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

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