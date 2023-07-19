فيديو لمريضة تغني أثناء عملية جراحية بالدماغ يثير الإعجاب.. شاهد

أظهرت امرأة أن لديها موسيقى في الدماغ حرفياً، وذلك أثناء خضوعها لعملية جراحية في الدماغ.

يمكن رؤية كريستينا فيد من كينسبيرغ من ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تغني في الفيديو، حيث قام الجراحون في المركز الطبي بجامعة جيرسي شور بإزالة ورم في المخ.

واحتاج الجرّاح من (فيد) أن تكون مستيقظة وتتحدث حتى يتمكّن من معرفة أي تأثير للجراحة على دماغها في الوقت الفعلي؛ ولكونها مهتمّة بالغناء، جعلها تؤدي أغانيها المفضّلة من فيلم ديزني، “موانا”.

وكان الورم يسبب نوبات اضطرت (فيد) للتعامل معها لأكثر من عقد من الزمان.

لم يكن صوتها الغنائي جيدًا فحسب، بل كان تشخيصها كذلك، ويأمل الأطباء أن تؤدي الخطوات التالية في علاجها إلى تدمير بقية الورم.