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الخميس 20 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فيديو لمريضة تغني أثناء عملية جراحية بالدماغ يثير الإعجاب.. شاهد

غنت المريضة أثناء
غنت المريضة أثناء العملية

أظهرت امرأة أن لديها موسيقى في الدماغ حرفياً، وذلك أثناء خضوعها لعملية جراحية في الدماغ.

يمكن رؤية كريستينا فيد من كينسبيرغ من ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تغني في الفيديو، حيث قام الجراحون في المركز الطبي بجامعة جيرسي شور بإزالة ورم في المخ.

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الصحة: انتهاء قوائم الانتظار في شمال سيناء وإجراء 218 عملية جراحية من خلال القافلة الطبية

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واحتاج الجرّاح  من (فيد) أن تكون مستيقظة وتتحدث حتى يتمكّن من معرفة أي تأثير للجراحة على دماغها في الوقت الفعلي؛ ولكونها مهتمّة بالغناء، جعلها تؤدي أغانيها المفضّلة من فيلم ديزني، “موانا”.

وكان الورم يسبب نوبات اضطرت (فيد) للتعامل معها لأكثر من عقد من الزمان.

لم يكن صوتها الغنائي جيدًا فحسب، بل كان تشخيصها كذلك، ويأمل الأطباء أن تؤدي الخطوات التالية في علاجها إلى تدمير بقية الورم.

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