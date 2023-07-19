الصحة: انتهاء قوائم الانتظار في شمال سيناء وإجراء 218 عملية جراحية من خلال القافلة الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الفريق الطبي المشارك في القافلة الطبية التخصصية بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، وذلك لمتابعة أعمال القافلة التي تم إطلاقها منذ يوم الأربعاء 12 من يوليو وتستمر لمدة أسبوعين وذلك بالتعاون مع كلية الطب جامعة السويس و المجلس المصري للقبائل المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير توجه بالشكر لأعضاء الفريق الطبي على ما بذلوه من جهود خلال أعمال القافلة العلاجية بشمال سيناء والتي نجحت في وصول قوائم الانتظار بالمحافظة إلى "صفر"، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس المصري للقبائل المصرية لدورهم المجتمعي في تيسير مهمة أعمال القافلة الطبية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن القافلة العلاجية بشمال سيناء التي ضمت 15 عيادة متنقلة قدمت خدمات طبية مختلفة بإجمالي 218 عملية جراحية تخصصية في ( القساطر القلبية والرمد والأنف والأذن والحنجرة وجراحات مسالك بولية، ومناظير جهاز هضمي، وجراحة مخ وأعصاب).

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم تدريب الأطباء من العاملين بوزارة الصحة والسكان وإجراء العديد من ورش العمل من خلال الفريق الطبي المشارك في القافلة من أساتذة كلية طب جامعة السويس في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزير وجه بدراسة إعداد بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وكلية طب جامعة السويس لاستقدام الكوادر البشرية المتخصصة للعمل في مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصحة والجامعات المصرية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيرأكد أهمية دور القوافل الطبية المتنقلة في دعم وصول الخدمات الطبية للأهالي في الأماكن النائية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في آليات تقديم الخدمات الطبية والمتبعة بمختلف دول العالم، موجها بالتوسع في إطلاق هذه القوافل الطبية المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وخصوصا المناطق الحدودية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

وذكر "عبدالغفار" أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

ومن جانبهم تقدم أعضاء المجلس المصري للقبائل المصرية بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي توليه الدولة لمواطني سيناء حيث تشهد سيناء طفرة على مستوى الإنجازات في كل المجالات لا سيما القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كثيفا من الأهالي للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة وإشادتهم بها مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها في كل أنحاء الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحمن الطحان، عميد كلية طب جامعة السويس رئيس الفريق الطبي المشارك بالقافلة من كلية طب جامعة السويس. والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكنور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أشرف الأتربي مدير عام إدارة المستشفيات، والدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام إدارة القوافل الطبية.