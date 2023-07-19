الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة تكسير العظام.. فيديو

كشف عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني من كييف، عن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال، إن حاكم القرم أكد أنه سيتم إجلاء حوالي 2000 شخص من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحادثة، بعد أن دمرت روسيا منظومة الدفاع الأوكرانية أوسا في أرتيموفسك.

وأضاف أن هناك وسائل إعلام أوكرانية أفادت بوقوع انفجارات في منطقة التدريب العسكري بكيروفسكوي، موضحاً أن مرحلة تكسير العظام في الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت بتفجير منطقة التدريب العسكري.

وأشار إلى أن شراسة الحرب وشدة نتائجها ستكون في هذا الشهر أو الشهر القادم، موضحاً أن كل طرف يحاول أن يثبت أقدامه في الأراضي التي يسيطر عليها أو أن يستعيد مناطق جديدة حتي يكون جاهزا في بداية الشتاء للجلوس للتفاوض، جاء ذلك خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية".

خصصت "الولايات المتحدة" حزمة مساعدات عسكرية جديدة ضخمة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم، قال البنتاجون في بيانه إن الشريحة الجديدة تشمل أربعة منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز NASAMS، وقذائف مدفعية، وطائرات بدون طيار من طراز Phoenix Ghost وSwitchblade، ولم يتم تحديد عددها.

كما يعتزم البنتاجون أيضًا إرسال معدات إزالة ألغام و150 شاحنة وقود و115 عربة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، ومنظومات اتصالات آمنة تكتيكية، ووسائل حرب إلكترونية إلى كييف.

حقول الألغام الروسية:

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن حقول الألغام الروسية تشكل أكبر التحديات وتمثل المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "تشكل عملية تطهير حقول الألغام، أكبر الصعوبات التي تواجه القوات الأوكرانية".

وزعم الوزير الأمريكي، بأن الجيش الأوكراني لا يزال يملك "قوات كبيرة" لمواصلة الهجوم المضاد.

وقال مدير العمليات في البنتاغون الجنرال دوغلاس سيمس، إن الهجوم المضاد الأوكراني لا يسير بالسرعة التي ترغبها واشنطن. ونوه بأن كييف تضطر لخوض "معارك صعبة للغاية".

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو، وزجت كييف خلاله بألوية تدربت في دول الناتو ومسلحة بالمعدات الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد.

وفي 11 يوليو صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن العدو لم يحقق أهدافه بأي اتجاه، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و 1244 دبابة وآلاف من قطع العتاد الأخرى و 21 طائرة وست مروحيات.

وشدد شويغو على أن الاستخبارات الغربية، تشير إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي ونجاعة الضربات الوقائية التي تشنها القوات الروسية.

وبخصوص تزويد قوات كييف بالذخائر العنقودية الأمريكية، أشار الوزير شويغو إلى أن روسيا ستضطر لاستخدام نفس القذائف ولكن "بفعالية أكثر بكثير".