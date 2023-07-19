حضري كيكة الزبادي الهشة.. خفيفة وبسيطة

تعد كيكة الزبادي الهشة من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكيك الهش والطري، معدّ بمكونات بسيطة ومتوفرة، وبطعم شهي ولذيذ جداً، قدمي الكيك بارداً مع رشة سكر بودرة.

كيكة الزبادي

مقادير كيكة الزبادي

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

كيكة الزبادي

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، اخفقي البيض مع الفانيلا لمدة 5 دقائق حتى يصبح فاتح اللون.

أضيفي الزيت والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج كريمياً ثم أضيفي اللبن الزبادي واخفقي.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا واخفقي جيداً ثم صبي المزيج بالقالب المدهون بالزبدة ورشة طحين وأدخلي القالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم قدميه مع رشة سكر بودرة وفراولة للتزيين بحسب الرغبة.