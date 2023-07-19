حزب الوفد يكرم البطل الوفدي حمزة مهني الحاصل على المركز الاول على مستوي الجمهورية في لعبة الكيك بوكسينج

رئيس الوفد : البطل حمزة من النماذج الإيجابية التي يجب أن نفخر بها وندعمها

نظمت لجنة قسم المرج بالوفد برئاسة عبد الله هيكل، حفل تكريم للطفل الوفدي البطل حمزة مهني الحاصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية في بطولة الكيك بوكسينج تحت السن كاصغر لأعب يحصل على هذا التصنيف العالمي .

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن هذه الاحتفالية غير مسبوقة وهي من أجل تكريم هذا البطل الصغير حمزة، أبن من أبناء حزب الوفد والذي حصل على المركز الأول على مستوي الجمهورية، لذلك أقدم التحية والتقدير لأسرته على تقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا النجاح .

وأضاف رئيس الوفد، أن حمزة يُعد من النماذج الإيجابية التي يجب أن نفخر بها وندعمها للاستمرار في النجاح وتعزيز هذا الأمر ليس في مجال الرياضة فقط ولكن في كافة المجالات .

وأشاد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بهذه الإحتفالية موجهًا الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على تنظيمها داخل الحزب ولجميع قيادات الحزب على حضورهم.

وأكد سكرتير عام الحزب، أن البطل حمزة نموذجًا مشرفًا، ومن خلال هذا النجاح يجب أن نستخلص علينا أمر هام وهو الاهتمام بالأبناء ودعمهم وتوفير وقت كافي لهم والاستماع لهم وتقديم الدعم الكامل حتى يكون هناك المزيد من الابطال وهذا دور الاسرة لذلك أوجه الشكر لاسرته البطل حمزة على دعمهم له وتحقيق حلمه.

وأكد محمد الاتربي عضو الهيئة العليا، أن حزب الوفد دائما يهتم بالرياضة بجانب الاهتمام بالعمل الحزبي والسياسي، والسبب في ذلك أن رؤساء الوفد كان لهم دور واهتمام بالعملية الرياضية في مصر وذلك منذ عهد زعيم الامة سعد باشا زغلول .

وأضاف عضو الهيئة العليا، أن حزب الوفد حتى الان يضم كوادر رياضية مشرفة منهم اللواء سفير نور الذي كان عضو بمجلس ادارة النادي الاهلي في وقت صعب ، وايضا اللواء إيهاب عبد العظيم والمهندس حمدي قوطة نجل البرلماني الاسبق عبد الوهاب قوطة رئيس مجلس ادارة النادي المصري خلال الفترة التي نجح فيها النادي المصري البورسعيدي نجاحًا كبيرًا ، وهناك في الوفد من شغل منصب رؤساء لاندية منهم النائب السابق عيد هيكل وعباس حزين رئيس اللجنة الرياضية بالحزب وغيرهم .

وأعرب اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية مشيرا إلي أن البطل حمزة سيكون ممثل لمصر في المحافل الدولية عن قريب لذلك كل الشكر لاسرة البطل حمزة على تقديم الدعم له .

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، على أن التفوق في الرياضة يعني التفوق في كل شئ لان الرياضة اخلاق وتعلم الاخلاق وهذا امر هام جدا لذلك يجب على الأسر الاهتمام بمشاركة أبنائهم في أي رياضة .

ووجه عيد هيكل النائب السابق عن حزب الوفد الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب على تنظيم هذه الاحتفالية داخل بيت الامة، مشيرا إلي أن جميع قيادات الوفد تلتقي وتجتمع من أجل العمل السياسي ولكن اليوم نجتمع من أجل توجيه الشكر لهذا البطل الصغير على تحقيق هذا المركز المتقدم .

وأضاف هيكل أن حزب الوفد يهتم بالنشء وهذا أمر إيجابي لذلك كل الشكر لرئيس الوفد وقيادات الحزب الذين حضروا هذه الاحتفالية ومن هذه الاحتفالية نؤكد أن جميع الوفديين خلف رئيس الوفد ونريد ايضا أن نشيد بدور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام على ما يقدمه خلال الفترة الماضية للحزب من جهد .

وحضر الاحتفالية الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والمحاسب محمد حلمي سويلم، وحاتم رسلان، واللواء ايهاب عبد العظيم، وسيد عيد، ومحمد الاتربي، أعضاء الهيئة العليا للحزب، كما حضر صفوت لطفي مساعد رئيس حزب الوفد والنائب الوفدي السابق عيد هيكل، وعدد من قيادات الحزب من مختلف المحافظات .

ونظم وأدار الحفل أحمد أبو شادي سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بالمرج .