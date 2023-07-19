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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواجهات قوية في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين السعودي

كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء عن مواجهات قوية بين الأندية، والتي أجريت مساءً في العاصمة السعودية الرياض لكأس الملك السعودي 2024 .

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ستقام نسخة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 "كأس الملك السعودي" بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى منذ سنوات، بما في ذلك فرق دوري يلو وبطل دوري الدرجة الثانية، مع أندية دوري المحترفين.

جدول مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

مباراة الطائي ضد الفيصلي

مباراة الاتفاق ضد جدة

مواجهة الوحدة أمام العروبة 

مباراة الرائد أمام النجمة

لقاء التعاون أمام القادسية 

لقاء ضمك ضد القيصومة

مواجهة أبها وهجر

لقاء الخليج ضد العدالة

مباراة الهلال أمام الجبلين

لقاء الاهلي ضد العين

لقاء الشباب والباطن

مباراة النصر وأحد

لقاء الاتحاد ضد الخلود 

مواجهة الفتح أمام الأخدود

مباراة الحزم أمام العربي

لقاء الفيحاء ضد الرياض

 

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