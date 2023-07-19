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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

رئيس الوفد يستمع لمطالب أهالي "المنيرة الغربية" ويعدهم بحلها في أسرع وقت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بعدد من أهالي منطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة، بالمقر الرئيسي للحزب وذلك للاستماع الي مطالبهم .

وقال أحمد المنشاوي رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية، الأهالي في منطقة المنيرة الغربية تريد من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد التدخل وتوصيل صوتهم لمحافظ الجيزة فيما يخص منطقة المثلث.

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أهالي المنيرة

واشار رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية،  إلى أن هذه المنطقة تضم حوالي ألف ومائة أسرة تفاجأوا بلجان تقوم بعمل حصر لمنازلهم لازالتهم من موقعهم أمام المحطة رغم تصريح وزير النقل لتجميل واجهات تلك المنازل ولكن محافظة الجيزة تواصل خطوات الحصر.

وأضاف رئيس لجنة الوفد بالمنيرة الغربية، ان الاهالي يشجعون يدعمون التطوير والاعمار ولكن مع حفظ حقوقهم وتوفير بديل لهم ولابنائهم لذلك تعرض على سيادتكم ان لدينا في دائرة قسم المنيرة الغربية مساكن تابعة للدولة وتستوعب عدد الأسر لذلك تطلب بتسكين الأسر في هذه المساكن الذين سوف يتم ازالته .

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د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة

واستمع رئيس الوفد الي هذه المطالب ووعد بعرض الموضوع بشكل عام على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في أسرع لحل هذه الأزمة بما يتماشى مع مصلحة الوطن والمواطنين في منطقة المنيرة الغربية .

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