العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا وأخرجت القاهرة من غرفة الإنعاش.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحياة بدأت تدُب في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل الذي حدث في العاصمة الإدارية مهول وجبار، وينم عن قدرة كبيرة للدولة المصرية.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن إنشاء العاصمة بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت، يعكس قدرة غير طبيعية للدولة المصرية، معقبًا: "لولا إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعداد العاصمة الإدارية، لم تخرج العاصمة إلى النور".

إنقاذ العاصمة من غرفة الإنعاش

ولفت إلى أن البعض كان ينتقد منذ عشرات السنوات ازدحام القاهرة، ويصف القاهرة بأنها دخلت غرفة الإنعاش، وبدأت الدولة في السنوات السابقة بإنشاء الكثير من الأنفاق والكباري، للتغلب على مشكلة الازدحام في السابق ولم تحل المشكلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يجد حل لازدحام القاهرة، إلا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فقام البعض بالهجوم عليه، بسبب مزاعم ان تكلفة إنشاء العاصمة كان مرتفعًا.

وأشار إلى أن مصر قامت ببناء العاصمة الإدارية من لا شيء، معقبًا: "أحلف لك بالمصحف العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة مليمًا، العاصمة اتعملت بفكرة خارج الصندوق ، بفكرة مبتكرة".