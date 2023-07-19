إنهيار عقار مكون من طابقين بطوب بكوم أمبو بأسوان

شهد مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إنهيار عقار مكون من طابقين من "الطوب اللبن "منذ قليل، بعزبة حجاجي بجوار مسجد المطعني، سقط فجأة دون سابق إنذار، مما أدى إلى خسائر مادية دون خسائر في الارواح .



وأكد عبدالله عبدالكريم صاحب العقار، إن المنزل متهالك بسبب انه تعرض الي الأمطار في فصل الشتاء مما تراكم عليه تلف الحوائط المبني" بالطوب الطيني "

ونظرا أنه عقار قديم منذ ١٧ عام لم يتحمل.

توجه علي الفور مسؤول المحليات وضباط قسم شرطة كوم امبو لفحص الواقعه وأسباب سقوط العقار ، وتم تحرير محضر برقم 5799/2023 إداري كوم امبو .

وناشد عبدالكريم المسئولين بالمساعدة نظرا لحالته الصحيه وظروفه الماديه القاسيه وانه لديه اسره ويعول أطفال

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