عاجل
"الحج السعودية"ا: تأشيرة زيارة المملكة تمكن حاملها من أداء العمرة   الأرصاد تكشف حالة الطقس للمدن الساحلية غدا الخميس
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

صحيفة أمريكية تكشف عن خسائر الجنود الأوكرانيين خلال الصراع

الجنود الأوكرانيين
الجنود الأوكرانيين

فقد أكثر من 10 آلاف جُندي أوكراني أطرافهم خلال الصراع القوي والشرس مع "روسيا"، وفقًا لما نقلته  صحيفة "نيوزويك" الأمريكية عن مصدر في الأوساط العسكرية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، نقلت الصحيفة عن مصدرها الذي وصفته بالمطلع، قوله إن "عدد الجنود الجرحى الذين ينتظرون ساقا اصطناعية أو ساقين يزيد عن عشرة آلاف".

الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين:

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية الخيرية الأمريكية Kind Deeds تقوم بتمويل شراء الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين منذ أكتوبر 2022. ومع ذلك، وفقا لرئيس الفرع الأوكراني للمنظمة ألكسندر روبتسوف، فإن المنظمة غير قادرة على تغطية الطلب الكبير، وقائمة الانتظار طويلة جدا.

وقال روبتسوف: "بفضلنا، 20 شخصا يمكنهم مجددا الوقوف على أقدامهم، لكن لدينا 200 شخص آخرين على قائمة الانتظار، ومن أجل تلبية الطلب، سنحتاج إلى مائة منظمة أخرى مثل منظمتنا".

من ناحية أخرى، أعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار أن السلطات الأوكرانية تدرس مسارا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.

وقال بودنار للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن "تركيا تحاول إيجاد حل وسط وتقليص المخاطر. ونحن قمنا بتأسيس صندوق الضمانات من جانبنا، وبإمكاننا إشراك الشركات التي تمنح سفنها لنقل الحبوب".

وتابع: "من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى من دون استخدام المسار المتفق عليه سابقا، ونقلها عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".

وأضاف أن كييف تعتبر هذا الخيار "ممكنا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" و"يمكن أوكرانيا من تحقيق هذا السيناريو، ومن جهة أخرى أن يضغط على روسيا.

مواد متعلقة

برلماني فرنسي يكشف عن نتائج العقوبات ضد روسيا

أوكرانيا: "استهداف روسيا لمخازن الحبوب يعكس سلوكها للإضرار بالأمن الغذائي"

أول رد من الاتحاد الأفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

بيسكوف : روسيا مستعدة لتزويد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

روسيا تشن هجوم صاروخي على أوديسا بعد تعليق اتفاق الحبوب

انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية ينذر بارتفاع معدلات الجوع بالعالم
الجريدة الورقية