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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تُبدي استعدادها للتعاون مع أمريكا بشأن المناخ

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

أبدت "بكين" استعدادها للعمل مع "واشنطن" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري طالما أن الأخيرة تُلبي مطالبها السياسية، حسبما أفاد نائب الرئيس الصيني لمبعوث المناخ الأمريكي، "جون كيري".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن نائب الرئيس هان تشنج، مساء اليوم الأربعاء، قوله لكيري إن مواجهة تغير المناخ جانب مهم من جوانب التعاون الصيني الأميركي، ولكن التعاون من المفترض أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وأضاف: يجب المضي قدما على أساس مشاركة الولايات المتحدة الكاملة في القضايا الأساسية التي تهم الطرفين، وتبادل الأفكار.

أكبر اقتصادين في العالم:

وقال كيري لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الزيارة التي أجراها هذا الأسبوع، إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة باستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما يعمل الجانبان على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى.

وتراجعت العلاقات بين البلدين لمستوى قياسي منخفض في ظل خلافات على التعريفات الجمركية، والقيود على الوصول للتكنولوجيا، وملف حقوق الإنسان، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وتهديدات بكين لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وعلقت الصين تعاونها مع إدارة بايدن في أغسطس الماضي، في عدد من مجالات التعاون من بينها التغير المناخي، وذلك في تعبير عن الغضب في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة جزءا أصيلامن أراضيها، وهي عازمة على اخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر، وهذا يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع كبير في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي.

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