أزهر الشرقية: عقد تصفيات المرحلة الثالثة لمسابقة المشروع الوطني للقراءة

نفذت منطقة الشرقية الأزهرية تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إدارة المكتبات بمنطقة، وأعضاء لجنة التحكيم من موجهي الحاسب الآلي واللغة العربية وغيرهم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن المشروع الوطني للقراءة التابع لمؤسسة البحث العلمي "مصر- دبي" بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، مستمر في فعالياته للموسم الثالث للمشروع للعام الدراسي 2022/2023، ليواصل رسالته نحو تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية لتحصيل المعرفة والتى تمكنهم من إدراك المعرفة وتطبيقها، وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأشار الجنيدي، إلى أن المشروع الوطني للقراءة يستهدف التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن يتم تصعيد الفائزين في تصفيات المرحلة النهائية للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

وذكرت فاطمة سويلم، منسق المشروع بمنطقة أزهر الشرقية، أن تصفيات المرحلة الثالثة بالمنطقة تتم بعد انتهاء التصفيات الأولية للمشروع الوطني للقراءة على مستوى معاهد المنطقة للمراحل الدراسية المختلفة، والتي تمت تحت إشراف اللجنة التنسيقية بكل معهد، وكذلك تصفيات المرحلة الثانية والتي كانت على مستوى الإدارات التعليمية كافة.

ولفت منسق المشروع إلى أن تصفيات المنطقة عقدت خلال ثلاث أيام متتالية، بجانب يوم لتصفيات المعلم المثقف.