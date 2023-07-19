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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يحدد بديل محرز

رياض محرز
رياض محرز

حدد مانشستر سيتي بديل لاعبه الجزائري رياض محرز، بعدما أصبح اللاعب قريب من الانتقال لأهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويتمسك أهلي جدة بالتعاقد مع محرز، وذلك للعودة بقوة مرة أخرى للمنافسة بقوة على الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في السوق الأوروبية، أن الفريق السعودي تقدم بعرض رسمي للسيتي من أجل التعاقد مع محرز خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح أن العرض المُقدم من أهلي جدة يُقدر بـ 18 مليون جنيه إسترليني، بجانب 5 ملايين أخرى كمتغيرات للصفقة.

وأكد أن السيتي يرغب في الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن خدمات محارب الصحراء للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في سياق متصل، أشار موقع "فوت ميركاتو"، أن السيتي وجد بديل رياض محرز، من أجل السماح للأخير بالرحيل عن النادي، بعد اصرار أهلي جدة في التعاقد مع الدولي الجزائري.

وأردف أن البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، هو بديل محرز المحتمل في السيتي، كما أن برشلونة منفتحة على فكرة التخلي عن اللاعب، وذلك من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتسجيل الصفقات الجديدة.

رافينيا

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية لهذا الموسم، إذ توج ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، كما يتبقى له بطولات السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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