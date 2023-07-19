ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الدهب في أكتوبر.

القبض على المتهمين بسرقة محل أميرة الدهب في أكتوبر

وقد رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص أمكن ضبط مرتكبى الواقعة "3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين"، وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل ")

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب بإستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.