قطار كابيتانو مصر يصل المنيا في ثالث محطات الموسم الثاني للمشروع

الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر )، بمحافظة أسوان بملاعب نادي المنيا الرياضي في المنيا الجديدة.

٦٠٠٠ لاعب يخوضون الاختبارات

وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة المنيا عن طريق الرابط الإلكتروني إلى ٦٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩، وتقام الاختبارات على يومي ١٩ و٢٠ يوليو الجاري.



يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.



ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية، الأمن، والصحة والسكان بمحافظة المنيا.