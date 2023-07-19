الأنبا مكاريوس يعقد اجتماعًا رعويًا لأقباط المنيا

يعقد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الأقباط الأرثوذكس في إيبارشية المنيا، الاجتماع العام، غدًا الخميس، بمقر المطرانية في تمام الساعة السابعة مساءً.

تتبع الكنيسة نظامًا منذ اعوام في هذا اللقاء الاسبوعي، والذي يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

يعكس هذا اللقاء مدى القرب بين الكنيسة وأبنائها يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الروحية وتفقد الأقباط.

اختتمت الكنائس القبطية منذ أيام فترة روحية يعتز بها الأقباط وهى "صوم الرسل" الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، من خلال اقامةعيد الرسل الاوائل يحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر وهو الأمر الذي خاف من حدوثه هيرودس الملك فظهر الملاك لخطيب العذراء –يوسف النجار- حتى يرشده إلى مفر الهروب إلى مصر وتبدأ الرحلة التي شرفت بها أرض الكنانة.