قرارات صارمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

صدقت الحكومة على عدد من القرارات، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وتتعلق ببعض المشروعات وقوانين مرضى الجذام، وحول إنشاء جامعة أهلية، كما تم عمل اتفاق تمويلي بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا الجنوبية.

قرارات الحكومة:

إلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، وذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

موافقة مبدئية على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات.

الموافقة على مشروع إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا".

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.