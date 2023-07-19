خروج جيجي حديد بكفالة مالية بعد حيازتها على المخدرات| أول رد لها

ألقت قوات الشرطة القبض على جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية، بتهمة حيازاتها على مخدر الماريجوانا، وذلك أثناء قضائها عطلتها الصيفية مع أصدقائها في جزر الكايمان بأمريكا الشمالية.

جيجي حديد

جيجي حديد تخرج بكفالة ماليه بعد حوزتها على مخدر

وخرجت جيجي حديد بكفالة مالية بعد أن مثلت أمام محكمة، وأقرت فيها بالذنب ودفعت غرامة مقدارها 1000 دولار، حيث أن المخدر التي كانت تحمله معها مسموح للاستخدام الطبي منذ 2017 بكايمان، ويُذكر أنها اشترت هذا المخدر بطريقة قانونية في نيويورك.

أول رد لجيجي حديد بعد خروجها بكفالة مالية

وكان أول رد لعارضة الأزياء جيجي حديد بعد خروجها بكفالة ماليه، هو نشر صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في جزر الكايمان مع عدد من صديقاتها لتؤكد تصريحات المتحدث الرسمي باسمها أن الموضوع تم تداركه نظراً لحيازتهما مخدر الماريجوانا بوصفة طبية وشراؤها بشكل قانوني بمدينة نيويورك الأمريكية، كما أنه أصبح قانونياً استخدامه طبياً على جزيرة كايمان منذ عام 2017.

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

علاقة ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد مستمرة

كشفت تقارير صحفية أن علاقة الممثل ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء جيجي حديد، مازالت مستمرة، وأن الثنائي، ما زالا يتواعدان ويخرجان في مواعيد غرامية.

وأوضحت التقارير الصحفية الجديدة، أن الممثل ليوناردو دي كابريو، لا يهتم بتحديد شكل العلاقة أو وضع مسمي لها، كما أن جيجي حديد، كشفت لمقربين منها، أنها لا ترى أن العلاقة جديّة وليس لها مستقبل أيضا.

في سياق متصل، شوهد الثنائي مؤخرا في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث تواجدت جيجي حديد، للمشاركة في أسبوع الموضة في ميلانو.

وحضر الثنائي، حفلة كبيرة، بصحبة 20 صديقًا مشتركًا، من بينهم كيندال جينر وداكوتا جونسون، للاحتفال بعيد ميلاد إدوارد إنينفول، الذي يعمل في مجلة British Vogue.

جيجي حديد تختار العلاقة الغير رسمية مع ليوناردو دي كابريو وتصفها بـ "الأسهل"

وبعد انتشار شائعة انفصالهما، أكد مصدر مقرب من جيجي حديد لإحدى المواقع أن علاقتهما تسير على ما يرام حتى الآن، ووصفت جيجي حديد ليوناردو ديكابريو، بأنه مسترخي للغاية، وأنها تحب أن علاقتهما غير رسمية وسهلة.