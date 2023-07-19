زيارة طلاب كلية تكنولوجيا التعليم لمجمع مصانع الأسمنت ببني سويف

نظمت إدارة التربية العسكرية، زيارة ميدانية لطلاب كلية تكنولوجيا التعليم لمجمع مصنع الإسمنت بمحافظة بني سويف، وبحضور الدكتور سماح عبدالرحمن منسق الأنشطة بالكلية والدكتور مصطفي محمود المدرس بالكلية.

تأتى الزيارة في إطار التوعية الشبابية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية بزيارة المشروعات التنموية والصناعية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض الواقع لرؤية ما تم إنجازه، والدمج بين الجانبين النظري والعملي.

من جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالطفرة التكنولوجية الهائلة الموجودة في مجمع مصنع الإسمنت والمستوي التقني به من خلال أحدث الأجهزة والمعدات إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة علي أعلي مستوي والتي تتماشي مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

وتستهدف الزيارة التعرف على مراحل الإنتاج ودراسة طبيعة وسير العمل داخل المصنع، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابي في إكساب الطلاب بعض المهارات بالمراحل المختلفة للتصنيع والتعرف على بعض الطرق الحديثة في تكنولوجيا الصناعة.



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