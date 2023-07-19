منير قنصوه: المنشطات والمكملات الغذائية تؤثر على نمو العضلات وصحة القلب

قال مدرب كمال الأجسام منير قنصوه، إن المنشطات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد في تحسين الأداء الرياضي، لكنها تحمل مخاطر صحية كبيرة، وبالتالي، يجب أن يتخذ الرياضيون قرارات مدروسة بشأن استخدامها.

وأكد قنصوه، على أن وجود أدوية منشطة في بعض المكملات الغذائية يعد أمراً خطيراً، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن أن يؤثر على وظيفة الكبد.

وتابع مدرب كمال الأجسام: "يمكن أن تسبب المنشطات والمكملات الغذائية تغيرات في الهرمونات وتؤثر على نمو العضلات وصحة القلب ويمكن أن يسبب الاستخدام الخاطئ للمنشطات والمكملات الغذائية أيضًا مشاكل عاطفية ونفسية، مثل القلق والاكتئاب والعدوانية والهلوسة".

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكثير من المكملات الغذائية على مواد مضافة غير صحية أو محظورة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وطالب منير قنصوه، الرياضيين، بضرورة الاهتمام بتحسين الأداء الرياضي بطرق آمنة وصحية، بما في ذلك الاهتمام بالتغذية السليمة والتدريب الرياضي الصحيح، فضلا عن استشارة الأطباء والمدربين المؤهلين قبل استخدام أي منشطات أو مكملات غذائية، لتحديد ما إذا كان ذلك آمنًا وفعالًا لهم.