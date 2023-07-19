عمرو دياب وحماقي وحمزة نمرة| اجتماع الكبار في أغاني صيف 2023

اعتاد مستمعو نجوم الغناء في الوطن العربي على انتظار جديدهم في موسم الصيف، الذي تنطلق فيه المنافسة بينهم، ويبدأ المستمع في إشباع رغباته الغنائية والموسيقية من مختلف الأنواع الغنائية التي يقدمونها.

عمرو دياب وحماقي وحمزة نمرة..كبار الغناء المصري في موسم 2023:

ضمت القائمة المبدئية للماراثون الغنائي لصيف 2023 أهم نجوم الغناء في مصر، على رأسهم "عمرو دياب، محمد حماقي، حمزة نمرة".

تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة "والله أبدًا":

يواصل عمرو دياب إصدارته الغنائية والتي بدأها خلال منتصف عام 2023، وصولًا إلى بـ“واللهِ أبدًا”، التي سيتم طرحها غدًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

أغنية والله أبدًا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

في سياقٍ متصل، اجتمع الهضبة عمرو دياب ونجله عبدالله في تراك "ياليل"، والتي نُشر مقطع قصير منها لصالح إحدى شركات الاتصال الكبرى في مصر.

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

عندما نأتي للحديث عن جوانب الإعلان بين عمرو دياب وابنه، سنجد أن من سيشاهده من جمهوره الذي لايترك لحظة من حياته الفنية والشخصية دون متابعتها، سيشعر للوهلة الأولى بأنه شيء من “أحلام العصر”، خصوصًا إذا رأى نجله عبدالله في مراحل طفولته وحتى الشباب، وصور نادرة من أبوة عمرو دياب جمعته بأبنائه، وكيف مر به العمر في حبه لعمرو دياب منذ البداية وصولًا لرؤية أبنائه معه في عمل فني واحد.

أغنية حماقي الجديدة “لمون نعناع”:

عن الميجا ستار محمد حماقي فيبدأ موسم الصيفي بأغنية "لمون نعناع"، التي سيتم طرحها قريبًا تمهيدًا لألبومه الجديد الذي تحدث عن إصداره تباعًا طوال فترة الصيف.

الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ حماقي من خلال أغنية فضوله المكان، والتي قاربت على حاجز 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها:

"حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".

محمد حماقي

ألبوم حمزة نمرة الجديد "رايق":

وختامًا بالفنان حمزة نمرة، الذي سيطرح ألبومه الجديد "رايق" اللية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

أعلن حمزة نمرة في وقتٍ سابق عن تفاصيل ألبومه الجديد "يارايق" ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويرت"، قائلًا: "رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع: "كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة أحسن".

اختتم حديثه: "أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.