الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أعضاء بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتمديد حظر الحبوب الأوكرانية

وزير الزراعة في هنغاريا
وزير الزراعة في هنغاريا

قال وزير الزراعة في هنغاريا إستفان ناجي، إن خمسة من دول وسط أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدمون طلبا مشتركا للتكتل لتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بعد انقضاء أمده في 15 سبتمبر، لتجنب أي اضطراب كبير في الأسواق.

الحبوب الأوكرانية

وأضاف وزير الزراعة في هنغاريا، أن بولندا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، سيطالبون باستمرار حظر واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا في الوقت الراهن.

 

وأكد أنهم يناقشوا خيارا يمكن من خلاله للدول أن تطلب على نحو منفرد من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات إلى قائمة الحظر.

 

وكانت روسيا قد أعلنت، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

 

وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

 

وقال بيسكوف: "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

 

جاء ذلك في تصريحات لرويترز، في المطار أثناء توجه وزير الزراعة في هنغاريا إستفان ناجي، لحضور اجتماع في وارسو. 

مواد متعلقة

سفير الاتحاد الأوروبي: مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يندد بقرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب

الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في جزر المالديف

الاتحاد الأوروبي ينزلق إلى ركود تقني بفعل تقلص الناتج المحلي

الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا
الجريدة الورقية