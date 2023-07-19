أعضاء بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتمديد حظر الحبوب الأوكرانية

قال وزير الزراعة في هنغاريا إستفان ناجي، إن خمسة من دول وسط أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدمون طلبا مشتركا للتكتل لتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بعد انقضاء أمده في 15 سبتمبر، لتجنب أي اضطراب كبير في الأسواق.

الحبوب الأوكرانية

وأضاف وزير الزراعة في هنغاريا، أن بولندا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، سيطالبون باستمرار حظر واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا في الوقت الراهن.

وأكد أنهم يناقشوا خيارا يمكن من خلاله للدول أن تطلب على نحو منفرد من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات إلى قائمة الحظر.

وكانت روسيا قد أعلنت، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وجاء إعلان القرار الروسي على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفًا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.

وقال بيسكوف: "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

جاء ذلك في تصريحات لرويترز، في المطار أثناء توجه وزير الزراعة في هنغاريا إستفان ناجي، لحضور اجتماع في وارسو.