اختتام الدورات التدريبية الخاصة بأعمال الطوارئ لأطباء التكليف الجدد بالبحيرة

شهد ت مديرية الصحة بالبحيرة، اختتام فعاليات اليوم الرابع والأخير من البرنامج التدريبي لأطباء التكليف الجدد بالوحدات الصحية، وذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية الخاصة على أعمال الطوارئ، والتى نظمتها إدارة التدريب بالمديرية، تحت قيادة الدكتور أحمد قطرى مدير إدارة التدريب بمديرية بالبحيرة ، حيث تم من خلال الفعاليات تدريب أطباء التكليف الجدد بالوحدات الصحية، على أعمال الطوارئ، على أربعة (٤) مراحل لتشمل جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

وتشمل المرحلة الأولي : إدارات دمنهور - كفر الدوار - أبوحمص .

والمرحلة الثانية : إدارات شبراخيت - الدلنجات - إيتاي البارود - كوم حمادة

والمرحلة الثالثة : إدارات المحمودية - الرحمانية - حوش عيسي - أبو المطامير

أما المرحلة الرابعة فتشمل إدارات إدكو - رشد - التحرير - غرب النويارية - وادي النطرون .

وخلال لقائه بالأطباء الجدد، أكد الدكتور القطرى على ضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر وبضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية ، وبضرورة الإستفادة القصوى من كافة وسائل التدريب ، حيث أن ذلك ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على وحدات الرعاية الأساسية .

وأكد الدكتور أحمد القطرى مدير الادارة للأطباء الجدد بأهمية التدريب، والإستفادة لأقصى درجة من الدورات التدريبية المتاحة، والبحث دائما عن التعليم والتعلم بكل الوسائل المتاحة والممكنة، فليس هناك حدود للعلم، مؤكداً لهم بأنه سوف يتم توفير كافة احتياجاتهم ، ليؤدوا عملهم على أكمل وجه، وكذلك العمل على توفير التدريب المستمر لهم لرفع الأداء لديهم ، وحثهم على الإجتهاد فى العمل، وتمنى سيادته التوفيق والنجاح لهم جميعا في عملهم.

وحاضر المحاضرات التدريبية الأستاذ الدكتور أسامة الشبينى أستاذ الجراحة العامة بالمعهد الطبى القومى بدمنهور ، والأستاذ الدكتور جابر السروجى استشاري النساء والتوليد . ويأتى هذا فى اطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها ، وبضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر ، وحرصا على سلامة وصحة الجميع .