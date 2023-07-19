اعتقال بوتين بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية

قال الكرملين، إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني "إعلان حرب"، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

وحذر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الثلاثاء، من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال مشاركته في قمة اقتصادية الشهر المقبل في جوهانسبرج سيكون بمثابة إعلان حرب من جانب بلاده.

اعتقال بوتين

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات تأتي في ظل محاولة أكبر حزب سياسي معارض في جنوب أفريقيا، وهو "التحالف الديمقراطي"، إجبار حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على التعهد باعتقال بوتين في دعوى أمام المحكمة العليا في بريتوريا.

ومن المقرر أن تجمع قمة في أغسطس المقبل بين قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في إطار كتلة مجموعة "بريكس" الاقتصادية.. وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يرغب في حضور الاجتماع لكن مسؤولين روس يحاولون إقناعه بالابتعاد لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، حسب الشبكة.