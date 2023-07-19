بنجامين ميندي يعود للدوري الفرنسي

حصل بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق، على براءة من التهم التي وجهت له من قبل عدد من الفتيات، وذلك خلال اليومين الماضيين.



ونجح ميندي في التوصل لاتفاق مع لوريان الفرنسي للانتقال إليه خلال الموسم الجديد، بعد تبرأته من هذه التهم.

وأعلن لوريان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي التوصل لاتفاق مع صاحب ال 29 عامًا للعب ضمن صفوفه لمدة موسمين مقبلين، حيث ينتهي التعاقد في صيف 2025.

وكان ميندي قد لعب لعدد من الأندية الكبيرة على رأسها مانشستر سيتي ومارسيليا ولوهافر وموناكو.

أرتيتا يتحدث عن فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل

في سياق متصل، كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني ل آرسنال الإنجليزي، عن أن فوز فريقه بمسابقة البريميرليج سيكون صعب للغاية خلال الموسم المقبل.

وأوصح أرتيتا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"، أن الجانرز يحتاج خلال الموسم المقبل للظهور بشكل آخر.

وتحدث مدرب آرسنال عن فرص تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي، حيث قال: "الأمر سيكون أكثر صعوبة، وهذا شيء مؤكد، وذلك بسبب أن البريميرليج سيذهب إلى مستوى مختلف مرة أخرى، وهو أمر لا يصدق بالفعل".

وأضاف: "سنخوض منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هذا لم يحدث منذ سنوات عديدة في النادي، لهذا السبب نحتاج إلى فريق مختلف عما كان لدينا العام الماضي، وأظن أن ما فعلناه هذا الصيف مرتبط بذلك، لدينا المزيد من الجودة أيضًا".