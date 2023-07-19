حقيقة صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكل العاملين بمختلف قطاعات الدولة.

وقال بيان مشترك بينهما، إن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددا على أن كل العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.