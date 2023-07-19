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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة

منحة استثنائية للعامل
منحة استثنائية للعامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة المالية،  صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكل العاملين بمختلف قطاعات الدولة.

 وقال بيان مشترك بينهما، إن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددا على أن كل العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

"الوزراء" ينفي إقرار علاوة جديدة ومنحة استثنائية

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