الأوقاف تخصص زي جديد لعمال المساجد

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الوزارة بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي.

كما سيتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية .

الأوقاف تخصص 20 مليون جنيه إضافية لمشروع القرض الحسن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه إضافة لمشروع القرض الحسن لهذا العام ، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير .



ويسر وزارة الأوقاف أن تعلن عن فتح باب التقدم لهذا العام المالي 2023/ 2024م، وذلك على النحو التالي :



العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها

1- من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض .

للتقديم عبر الرابط التالي

2- من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين :

يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا .

يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا ، وبذات ضوابط البند رقم (1) .

للتقديم عبر الرابط التالي المخصص من وزارة الأوقاف.



