كتلة الحوار: تحركات الدعم السريع قد تزيد من اشتعال الحرب في السودان

أكدت كتلة الحوار أن الوضع في السودان يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، بعد أن أصبح المدنيين ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الخدمية كالمستشفيات في مرمي إطلاق النار.

وأوضحت كتلة الحوار في بيان لها اليوم، أنها تنظر بمزيد من القلق لعدم قيام قوات الدعم السريع بالالتزام بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات جدة بين الطرفينً المتحاربين، مما يجعل مخرجات تلك الاجتماعات غير فعالة.

وأشارت الكتلة إلى أنها تنظر أيضًا بعين الشك والريبة إلى تحركات قوات الدعم السريع - من طرف واحد - للتواصل مع بعض القوي السياسية المدنية لتشكيل حكومة مدنية موالية لها دون اتفاق إطاري بين القوي المتصارعة، وهو ما قد يزيد من اشتعال وامتداد الحرب لسنوات قادمة.

ودعت كتلة الحوار حكومات دول جوار السودان وبصفة خاصة الحكومة المصرية وحكومة دولة جنوب السودانً - باعتبارهما الدولتين الحدوديتين الأساسيتينً مع السودان والأكثر تضررا من الحرب القائمة - إلى استكمال جهودهما في حل تلك الأزمة ببدء الانفتاح على كافة القوي والتيارات السياسية المدنية داخل وخارج السودانً من أجل الاتفاق على وقف وشيكً لإطلاق النار في السودان، وتشكيل سلطة سياسية تحظى بقبول طرفي الصراع من جهة وتجنب سيناريو تقسيم السودان من جهة أخرى.