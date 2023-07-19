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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

بلتون تعتمد زيادة رأس المال وتعديل مواد بالنظام الأساسي

تداولات البورصة
تداولات البورصة

اعتمد مجلس إدراة شركة بلتون المالية القابضة، زيادة رأسمال المصدر للشركة من 926.95 مليون جنيه إلى 10.926 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليار جنيه موزعة على 5 مليار سم وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب النقدي في الزيادة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة يبلغ 10.92 مليار جنيه مسددة بالكامل وموزعة على 5.46 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي وفقًا للاكتتاب في زيادة رأس المال.

وحققت بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 52.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 3.835 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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