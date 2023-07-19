الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ممفيس للأدوية تستهدف 104.2 مليون جنيه أرباحاً خلال 2023-2024

تداولات البورصة
تداولات البورصة

اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري (2023-2024).

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بنحو 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحاً متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74.08 مليون جنيه عام 2021-2022.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

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