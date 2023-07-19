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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة وسط مكاسب هامشية في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

ربح  رأس المال السوقي للأسهم 300 مليون جنيه، ووصل إلى مستوي 1.183.2 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوي 17595نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37% 

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.49%

 

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