تباين أداء مؤشرات البورصة وسط مكاسب هامشية في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 300 مليون جنيه، ووصل إلى مستوي 1.183.2 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوي 17595نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37%

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.49%