أوكرانيا: "استهداف روسيا لمخازن الحبوب يعكس سلوكها للإضرار بالأمن الغذائي"

أكدت الرئاسة الأوكرانية، استهداف روسيا لمخازن الحبوب يعكس سلوكها للإضرار بالأمن الغذائي، متابعة أن روسيا استهدفت عمدًا مخازن الحبوب والموانئ في أوديسا.

البنتاجون: "قوات أوكرانيا تحتاج سنوات للوصول إلى مستوى نظيرتها الروسية"



أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن إيصال القدرات العسكرية الأوكرانية في الجو إلى مستوى القوات الروسية سيتطلب سنوات من الاستثمار المالي وتدريب الطيارين، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

الحرب الروسية الأوكرانية:

قال ميلي: "10 مقاتلات "إف-16" تساوي ملياري دولار، لدى الروس المئات من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، إذا حاولنا جعلها متساوية مع روسيا، واحدًا إلى واحد، اثنين إلى واحد، فإننا نتحدث عن عددٍ كبيرٍ من المقاتلات، سنوات من تدريب الطيارين، وسنوات من الخدمة، لتحقيق المستوى المطلوب من الدعم المالي".

أكد أنه بالنظر إلى كل ما سبق، تركز الولايات المتحدة جهودها على تزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي.

حذَّر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.