الهلال السعودي.. تشكيل الزعيم المتوقع لمباراة دينامو كييف الأوكراني اليوم

يختتم فريق الهلال السعودي معسكره التحضيري بالنمسا أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني في المباراة الودية التى تجمعهما استعدادا لخوض البطولة العربية.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام دينامو كييف الاوكراني

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - محمد البريك

في خط الوسط: روبين نيفيش - محمد كنو - أندريه كاريلو

في الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - عبد الله الحمدان

و فى سياق أخر، أوضحت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الهلال يستعد لتقديم عرضًا رسميًا للهلال من أجل التعاقد مع دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت: "إلى أن جيسوس طلب التعاقد مع اللاعب، حيث يرى أن الكولومبي سيكون إضافة كبيرة للزعيم خلال الموسم الجديد".

وأكدت: "الصحيفة البرتغالية أن الزعيم السعودي لديه استعداد لتقديم 50 مليون يورو، لإنهاء التعاقد مع دياز خلال الميركاتو الحالي".

الجدير بالذكر أن ليفربول لن يوافق بسهول على بيع دياز خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يعتبره يورجن كلوب، المدير الفني للريدز أحد أعمدة الفريق الأساسية، والتي يعتمد عليهم خلال الموسم الجديد