حريق في قاعدة عسكرية بشبه جزيرة القرم| فيديو

قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، اليوم الأربعاء، إن حريقًا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 4 تجمعات سكنية قرب الحريق.

وأضاف الحاكم سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق "تافريدا" السريع القريب من القاعدة، وفي وقت لاحق، قال حاكم شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا إنه تم إجلاء السكان من 4 تجمعات سكنية بعد اندلاع حريق في قاعدة عسكرية في القرم.

وأشار إلى أنه سيتم إجلاء 2000 شخص من المنطقة المحيطة بمكان اندلاع الحريق، مضيفًا أن الأجهزة المتخصصة تعمل في المكان، وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.

روسيا تواصل قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا

في الأثناء، واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب، وفقًا لفرانس برس.

وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالبًا من السكان ملازمة الملاجئ.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضا دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 12 منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتصدت أنظمة الدفاع الجوية الأوكراني لهجوم روسي جوي، لليلة الثانية على التوالي ، على منياء أوديسا، من ناحيتها، أعلنت القوات الروسية إحباط محاولات أوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة الغابة ، وتمكنت من تدمير مدرعة بي إم بي، بواسطة نيران المدفعية والطيران الحربي.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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