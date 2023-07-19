تدريب أصحاب مشروع جمعيتي ومديري المجمعات على ‏مهارات البيع للمستهلك

أكد أحمد كمال، معاون معالي الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن الدكتور الوزير قد وجه باستكمال عقد الدورات ‏التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي وكذلك 100 من منافذ مشروع جمعيتي ‏أيضًا علي مهارات البيع والتسويق للمتسوقين وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، للنهوض وتطوير المجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض ‏السلع بها، وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات وكذلك وتحقيق ‏معدلات ربحية مناسبة.

كما أكد "كمال" أنه تم اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخرًا، وكذلك منافذ جمعيتي تم اختيارها بناءً علي القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع عليه أي غرامات أو مخالفات، وأشار كمال إلي أن ‏الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الأولى، وشملت تدريب ٢٥ مجمعًّا استهلاكيًّا ومنفذ جمعيتي، كما تم علي مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي بإجمالي ٢٥ منفذًا أيضًا، وذلك بهدف ضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

جانب من التدريب

شددَّ" كمال" على أن هناك زيارات ميدانية تمت علي أرض الواقع للمنافذ التي تم تدريبهم في الدفعة الأولي للوقوف على مدى التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناء على البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربين وذلك لضمان تقييم أداء وجودة العمل.

من ناحيه أخري أشارت منة الله شركس رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي إيجيبت والمنظمة للبرنامج التدريبي، أن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلًا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكدة أن ‏شبكة منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية تصل عددها إلي ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين فضلًا عن منافذ بدالين التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراعًا طولية للدولة وتسهم في توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

تطوير منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية:

كما أشارت رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون تي إيجيبت مصر بأن البرنامج التدريبي يشمل عمل تدريب عملي على أرض الواقع في بعض المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق ما تم التدريب عليه في مجال العرض والبيع والتخزين بناء علي ما تم تنفيذه في الدفعة الأولى للمتدربين.

جدير بالذكر بأنه تم في وقت سابق توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة (ليبتون تي ايجيبت) بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.