أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 - 7 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 19 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا عند سعر 2155 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

سجل عيار "21" عند سعر 2170 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1855 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستوى 927 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1960 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا مع انخفاض الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من عام، وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو.سي.بي.سي" كريستوفر وونغ إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 24.87 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1% إلى 1298.30 دولار.

