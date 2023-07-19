ترافيس سكوت | نجوم ومشاهير يطالبون بإقامة الحفل رغم رفض "الموسيقيين"

أثارجدل العالم حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، والذي من المقرر إقامته في الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، إذ قرار الرابر ترافيس سكوت إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" من مصر.

وفي غصون ساعات من إعلان الحفل انقسم الجمهور المصري ونجومه ما بين مؤيدين ومعارضين لحفل الرابر ترافيس سكوب، ومن جانبها أصدر الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بيانًا بإلغاء الحفل.

الرابر الأمريكي ترافيس سكوت

وبعد بيان النقابة اعترض بعض النجوم على قرار إلغاء الحفل، مشيرين إلى أن هذا القرار سيعود على مصر بخسائر فادحة ولن تكون هناك مصداقية لإقامات أي أحداث هامة على النشاط السياحي وكان في المقدمة الفنان عمرو سعد.

عمرو سعد: "أنا فنان مصري بعتذر لهذا المغني"

رفض الفنان عمرو سعد، قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

ونشر الفنان عمروسعد بوست على حسابه الرسمي موقع "الفيسبوك"، وكتب عمر:" إلغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق أي حد ياخد قرارات للمصريين أو يتكلم باسمهم".

الفنان عمرو سعد

واستكمل قائلا: "أنا فنان مصري بعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصريين بشكل رجعي ومتخلف".

واختتم عمر سعد حديثه قائلا: "وباقول ليهم إن مصر أكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي أرض الفنون والحضارات".

لميس الحديدي: بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، قائلة :" بعيد عن كلام السوشيال ميديا فوجئنا بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان تقول هتلغيه عشان مطالب الناس ".

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون "،" إن بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة، ومينفعش النقابة تسير خلف كلام على السوشيال ميديا".

الإعلامية لميس الحديدي

وأضافت الحديدي : " مؤدي الراب واضح أنه داخل البيت من بابه وأخذ تصريحات من الجهات الأمنية ووزارة السياحة ماينفعش بعد كل ده تطلع النقابة بيان بالشكل ده هذا أمر ليس علمياً ولايلق بالسياحة ولا النقابة كنتوا قولوا من البداية مش عايزينه لكن نحدد حفل وبعدين نقول مش عايزينه ".

اختتمت حديثها قائلة: " أنا معرفش المطرب ولست من محبيه ولا كارهيه ولا أستمع لهذا النوع من الغناء ولكن طالما بقول أن وزارة السياحة والجهات الامنية وافقت يطلع بيان زي ده يعتبر إيذاء لسمعة البلد وسمعة الساحة".

مفيدة شيحة: ترافيس سكوت مغني راب عالمي، ووجوده في مصر أمر كبير"

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المعروض عبر قناة "النهار"، قائلة: "الحفل عامل قلبان، ولا أعرف لماذا كل هذا الأمر؟ ترافيس سكوت مغني الراب عمل حفلات عالمية، وهو مغني راب عالمي، ووجوده في مصر أمر كبير".

الإعلامية مفيدة شيحة

وتابعت: "هذا الرجل يغني بأسلوب معين، والحفلة حدث مهم للسياحة المصرية، ليه بنسوأ سمعة بلدنا، عمل حفلات في الإمارات والسعودية، وعدت بسلام، ولا حد دخل الماسونية ولا حد عمل طقوس عبدة الشيطان، عيب الكلام ده، متطلعوناش إحنا في وسط كل الوطن العربي إننا متخلفين وجهلة، عيب".

صبري فواز: تقدر تقول ألغينا الحفل عشان مالناش مزاج

علق الفنان صبري فواز عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك " قائلا:"تقدر تقول ألغينا الحفل عشان مالناش مزاج، ألغينا الحفل، عشان احنا مش حابين، ألغينا الحفل، عشان مش عاوزين صداع، ألغينا الحفل كده، و اللي مش عاجبه يتفلق، كل ده ماشي .. وحقك".

الفنان صبري فواز

وأضاف فواز:" لكن تقول لي ألغينا الحفل بسبب تنافيه مع الهوية المصرية، هاقولك: لا مؤاخذة، الدشاديش دي، تتنافى مع الهوية المصرية، العبايات و الخيم دي، تتنافي مع الهوية المصرية، أصوات المقرئين الخنفة الخنقة اللي على حساب مدرسة التلاوة المصرية دي، تتنافى مع الهوية المصرية، العك البصري ده، يتنافى مع الهوية المصرية، معظم مسميات المحلات و الشركات دي، يتنافى مع الهوية المصرية، كفاية كده .. و اللا نقول تاني ؟!!!!!!".

طارق الشناوي:"ترافيس سكوت مؤمن بربنا

قال الناقد طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" :"إن نقابة المهن الموسيقيين تتخذ في الفترة الأخيرة قرارات متعسفة، مستشهدًا بإصدارها بيان تطالب فيه الفنان أحمد سعد، بالاعتذار للمرأة التونسية".

الفاقد طارق الشناوي

وأضاف الشناوي:"ترافيس سكوت قال في حوار إنه مؤمن بربنا، مش عشاننا، دي قناعاته، ورغم ذلك البعض يقول إنه يدعو للإلحاد ويرتكب سلوكًا ضد المنطق، وده بيتقال على أي مطرب راب مش سكوت بس".

وأكد أن أي أجنبي ملزم بإحترام قوانين وعادات الدولة التي يحيي فيها حفلًا غنائيًا، لافتًا إلى تضرر الأشخاص الذين اشتروا تذاكر الحفل.

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "شكلها بايخ إنك تعلن إقامة الحفل ثم تتراجع وتقول مواقع التواصل يتردد عليها، خاصة أن أكثر من دولة عربية أقامت حفلات لنفس الفنان كالإمارات والسعودية".

نجيب ساويرس: ترافيس سكوت غنى في السعودية

وقال ساويرس عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات الشهير تويتر "إلغاء حفل المغني الأمريكي ليس الخطأ.. إنما الخطأ هوالموافقة عليه ثم إلغاؤه لأنها تفقد مصر مصداقياتها ولا تحترم التعاقدات وتكبد المنظم خسائر رهيبة".

وتابع ساويرس:" وإعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء مع العلم انه غنى في السعودية والإمارات ! للعلم لا مصلحة لي في هذا الحفل رغم ادارتنا لمنطقة الهرم و معاناتنا من الخيل و الجمال و تعامل الأمن مع الزوار".

تفاصيل بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن حفل ترافيس سكوت

أكدت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضماناً وحماية لجموع الجماهير".

وتابعت:"مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

وأضافت:" إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.